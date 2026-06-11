В АО «Транснефть – Сибирь» определен лучший расчет добровольной пожарной дружины: соревновались 10 команд

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» определили лучший расчет добровольной пожарной дружины. Соревнования в рамках конкурса на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины» проходили в поселке Боровский. Их проводят для совершенствования навыков членов добровольной пожарной дружины при работе с пожарно-техническим оборудованием, поддержания слаженности и эффективности их действий.

На протяжении трех дней 60 представителей ДПД в составе 10 команд из всех филиалов компании соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также показывали теоретические знания.

По итогам соревнования в общекомандном зачете лучшим расчетом добровольной пожарной дружины компании стала команда Урайского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Уренгойского УМН, на третьем – спортсмены из Ноябрьского УМН.

Традиционно по итогам соревнования были также названы лучшие участники ДПД в индивидуальном зачете. В номинации «Лучший тушила» признан Сергей Секисов из команды Тюменского ремонтно-механического завода, звание «Лучший водитель пожарного автомобиля» присвоено работнику Урайского УМН Александру Нестерову, «Лучший тренер» – Эдуард Фролов из Урайского УМН. Лучший результат в личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы препятствий показал Роман Юдин из Урайского УМН.

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

Значимость проведения подобных состязаний отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Теряев. Он отметил высокий уровень подготовки добровольных пожарных дружин предприятия.

– Объекты топливно-энергического комплекса России являются стратегически важными производственными площадками, и наша общая задача обеспечивать пожарную безопасность не только производства, но и работников, с чем компания на своем уровне отлично справляется, – подчеркнул он.

Всего в добровольных пожарных дружинах акционерного общества состоят более 1000 сотрудников. Они проходят обучение, регулярно участвуют в тренировках и готовы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных спасателей. Соревнования по пожарно-прикладному спорту – не только проверка знаний и навыков, но и укрепление командного духа.

– Шестьдесят участников показали не только хорошую теоретическую базу, но и слаженность в практической работе. Сильнейшие будут представлять наше Общество в финале состязаний, которые пройдут в Самаре. Желаю вам воли к победе! – поздравил участников с завершением соревнований главный инженер АО «Транснефть – Сибирь» Максим Кононов.

Отметим, что пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.