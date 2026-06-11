«Крепкого вам здоровья»: Дмитрий Артюхов поздравил ноябрьского ветерана Анатолия Старцева с 96-летием

Скриншот из видео

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла Анатолия Старцева с 96-летием. Он позвонил мужчине по видеосвязи и сказал самые добрые пожелания.

- Крепкого вам здоровья, долгих лет. Спасибо огромное за ту работу, которую вы ведете с нашей молодежью нашей ведете, пример о трудолюбии, о любви к нашей стране. Мы вас очень любим, ценим и желаем в ваш день рождения всего самого доброго, - сказал глава региона.

Анатолий Григорьевич встретил Великую Отечественную войну будучи еще ребенком, в селе Новгородка. Родную землю оккупировали немцы, жили впроголодь, а трудиться в полях приходилось наравне со взрослыми. После войны он вместе с земляками поднимал хозяйство, работал трактористом.

- Я вас очень-очень благодарю за память, за то, что вы помните, что еще в жизни остался ветераны Великой Отечественной войны, которые победили фашизм, дали жить вашему поколению, детям, внукам и правнукам, - сказал Анатолий Григорьевич.

На Ямал Анатолий Старцев приехал в 1983 году - в пору, когда люди со всей страны ехали на большие северные стройки. Стоял у истоков «Ноябрьскнефтегаза», застал эпоху стремительного развития молодого города.

Вот и сейчас он не уступает энергией молодежи: встречается с детьми, поет в хоре, следит за жизнью города.

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