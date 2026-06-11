В Салехарде на фасаде на доме № 3 по улице Губкина появится мурал о спортсменах

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде создают мурал, посвященный популярным видам спорта на Ямале. Увидеть его можно будет на доме № 3 по улице Губкина, сообщили в городской администрации.

Изначально на этом месте планировалось изобразить семью белых медведей, но автор эскиза не смог приехать по семейным обстоятельствам. Параллельно выяснилось, что стена дома № 49 на улице Республики, для которого был разработан мурал со спортсменами, имеет дефекты, не позволяющие нанести рисунок. В итоге было решено не оставлять жильцов дома № 3 по Губкина без украшения и перенести на него разработанный макет.

Фото: администрация Салехарда

Над муралом работает мастер Роман Бурданов из петербургского творческого коллектива «Добро». Завершить картину он планирует в кратчайшие сроки.

Кстати, данная работа - далеко не первая в копилке Романа. Ранее он трудился на улице Манчинского: создал муралы «Ледокол «Ямал» и «Мамонт».

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