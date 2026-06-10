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НовостиОбщество10 июня 2026 12:23

Ямал оказался среди регионов-лидеров по доступности бензина

Ямал вошел в топ-3 регионов с самой доступной стоимостью бензина
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ямал оказался среди регионов-лидеров по доступности бензина. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Согласно статистике, каждый ямалец может купит на свою среднемесячную зарплату более двух тысяч литров бензина марки АИ 92 в месяц, и это при общероссийском уровне в 1 405 литров.

Высокая доступность топлива в регионе обусловлена не столько ценой (разброс цен по стране велик: от 59,52 рублей за литр в Челябинской области до 79,61 рублей в Магаданской), сколько уровнем зарплат.

Кстати, Югра и Тюменская область также демонстрируют показатели выше среднего, подтверждая роль нефтегазовых регионов и в обеспечении высокой покупательной способности населения, и в отношении топлива.

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