Фото предоставлено КП

Ямал оказался среди регионов-лидеров по доступности бензина. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Согласно статистике, каждый ямалец может купит на свою среднемесячную зарплату более двух тысяч литров бензина марки АИ 92 в месяц, и это при общероссийском уровне в 1 405 литров.

Высокая доступность топлива в регионе обусловлена не столько ценой (разброс цен по стране велик: от 59,52 рублей за литр в Челябинской области до 79,61 рублей в Магаданской), сколько уровнем зарплат.

Кстати, Югра и Тюменская область также демонстрируют показатели выше среднего, подтверждая роль нефтегазовых регионов и в обеспечении высокой покупательной способности населения, и в отношении топлива.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.