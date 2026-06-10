Музыкант из Муравленко представит Ямал на фестивале Эмира Кустурицы в Сербии

Фото: Жанна Галай и Константин Кондрухов

Завершился отборочный этап музыкального фестиваля «Кустендорф Классик». Финал состоится в Сербии в конце августа. В культурном событии примут участие 12 исполнителей из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской и Оренбургской областей, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди финалистов – музыкант из Муравленко Иван Бачков. Он играет на духовых инструментах.

Комиссию по отбору финалистов возглавил народный артист России, пианист Юрий Розум. Конкурсанты вновь покажут свое мастерство в четырех направлениях: фортепиано, струнные, духовые инструменты и вокал. Лучшие музыканты поборются за золотую, серебряную и бронзовую матрешки. Традиционно пройдут и концерты по случаю открытия и закрытия, во время которых вместе с мэтрами сцены выступят участники конкурса.

Фото: Жанна Галай и Константин Кондрухов

Дирижер, председатель жюри фестиваля «Кустендорф Классик» Михаил Голиков считает, что это один из немногих конкурсов, где нет проигравших.

– Уже само участие в «Кустендорф Классик» – серьезное достижение для молодого музыканта. Фестиваль дает возможность выступить на международной сцене, услышать талантливых исполнителей из России и Сербии, обменяться опытом и получить ценный профессиональный взгляд со стороны признанных мастеров. Год от года уровень конкурсантов растет, – подчеркнул он.

Напомним, что музыкальный фестиваль «Кустендорф Классик» учредил в 2013 году всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. С момента основания соорганизатором события выступает компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». В Ноябрьске и Муравленко программа реализуется при участии «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

Фото: Жанна Галай и Константин Кондрухов

Традиционно фестиваль проходит в этнографической деревне Дрвенград. Ее Кустурица построил для съемок своего фильма «Жизнь как чудо». На несколько дней место превращается в пространство творческого общения, где не замолкает музыка, и непрерывно проходят концерты и импровизации под открытым небом.

– Для многих молодых исполнителей из регионов «Кустендорф Классик» – это первый выезд за пределы своего города. И первая возможность выступить на одной сцене с лучшими музыкантами, услышать их игру и понять: «Я тоже могу здесь быть». Мы уверены, что в каждом регионе, в каждой музыкальной школе есть талантливые ребята, – сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Она добавила, что задача организаторов – не просто поддержать музыкантов, а создать среду, где они поверят в себя, найдут единомышленников и увидят, что путь в профессию может начаться и в родном городе.