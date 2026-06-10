Участок улицы Павлова в Салехарде перекроют на полтора месяца

Фото предоставлено КП

В Салехарде с 13 июня по 2 августа перекроют участок улицы Павлова. Причина этого - прокладке напорного канализационного коллектора, сообщили в городской администрации.

- В связи с работами по прокладке напорного канализационного коллектора для квартала № 48 вводится временное ограничение движения транспорта по участку улицы Павлова.

Жителям советуют следуйте указаниям дорожных знаков и планировать свои поездки заранее.

Ознакомиться со схемой перекрытия дороги можно ниже.

Фото: администрация Салехарда

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что за лето в Салехарде отремонтируют более четрых километров сетей: 2 598 метров - водоснабжение, 1 081 метр - теплоснабжение и 663 метра - водоотведение.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.