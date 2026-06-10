В Салехарде демонтируют мемориальные сооружения на Площади Победы

Фото: администрация Салехарда

Салехардскую Площадь Победы ждет масштабное обновление, но для этого нужно будет демонтировать мемориальные сооружения. Постановление об этом опубликовано на сайте городской.

«Демонтировать мемориальные сооружения, расположенные на Площади Победы по улице Титова в городе Салехарде с целью проведения работ по благоустройству и реновации», - говорится в документе.

С привычных мест уберут центральную стелу, таблички с барельефами, надпись «Вечная память павшим за Родину 1941-1945», землю с мест боевых действий и из районов Ямала, Вечный огонь, различные постаменты и памятники.

После благоустройства часть мемориальных сооружений вернут в обновленном виде обратно: коленопреклоненный воин, Вечный огонь, священная земля с полей сражений. При этом старую стелу заменит новая конструкция, а фамилии героев и памятную надпись «Вечная память павшим за Родину 1941-1945» разместят на современных пилонах.

Остальную часть сооружений размесят в Парке Победы, расположенном на правом берегу реки Преображенка.

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