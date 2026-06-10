Отопление в Салехарде отключат в ночь с 10 на 11 мая

Фото: Алексей Титовский

В Салехарде готовятся отключать отопление. По словам главы города Алексея Титовского, это произойдет уже в ночь с 10 на 11 июня.

- В ночь с 10 на 11 июня начинается ежегодная подготовка теплосетей к зиме - отключаем отопление. Тепло в батареях сохранится до вечера четверга, - сказал он.

Сразу после этого у коммунальщиков начнется горячий сезон. Чтобы зимой батареи грели без сбоев, им необходимо отремонтировать и промыть сети, провести техобслуживание аварийных источников электроснабжения, а также заменить дымовые трубы на котельной № 8.

Кстати, для котельных и электростанций Салехарда уже закуплено более 1 500 тонн дизельного топлива, а в Пельвоже запас пополнят до 120 тонн.

Напоминаем, что за лето в городе отремонтируют 2 598 метров сетей водоснабжение, 1 081 метров сетей теплоснабжение и 663 метра сетей водоотведения.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.