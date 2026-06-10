В Пуровском и Красноселькупском районах продолжают бушевать природные пожары

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского и Красноселькупского районов бушуют три природных пожара общей площадью 31,4 гектара. Это данный на 8:30 утра 10 июня, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В данный момент один пожар локализован на площади 9,8 гектара. В тушении участвуют 38 человек, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили пятнадцать природных пожаров площадью 313,7 гектаров, а с начала сезона - 36 пожаров на площади 614, 8 гектаров. Благодаря оперативным действиям спасателей все они были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

Напоминаем, что сообщить о пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

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