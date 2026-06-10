В Муравленко водитель «Тойоты» не пропустил «Вольво» и угодил в больницу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 9 июня на перекрестке улиц Ямальская - Губкина в Муравленко.

- Установлено, что около 19:50 вечера водитель «Тойоты», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю «Вольво», движущемуся со встречного направления прямо, и столкнулся с ним, - прокомментировали в ведомстве.

В результате водитель «Тойоты» получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 12 ДТП, а с начала года 1 716, в которых 10 человек погибли и 116 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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