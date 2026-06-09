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НовостиОбщество9 июня 2026 21:01

На Ямале 10 июня 2026 года столбики термометров поднимутся до невероятных +30 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 10 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 10 июня

Погода на Ямале на 10 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Температура ночью составит +7...+12 градусов, при натекании облачности +13...+18. Днем столбики термометров покажут +18...+23 градуса, местами +25...+30.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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