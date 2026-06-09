Клуб наставничества для юных казаков появится на Ямале

Фото: Наталья Скнарь

На Ямале появится клуб наставничества для юных казаков. С такой инициативой выступил участник программы «Герои Ямала» и председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Денис Туровский, который сам является выпускником профильного класса, сообщили в пресс-службе губернатора.

В этом году на Ямале аттестат об основном общем образовании получат 77 кадетов казачьих классов и для многих из них после этого кураторство закончится. А благодаря предложению Дениса Туровского ребята поддержка ребят продолжится.

- В состав казачьих дружин входят более 20 ветеранов СВО, и все они ведут занятия с детьми. Многие ребята уже видят свое будущее в силовых структурах, а наставничество бойцов и атаманов поможет им подготовиться к поступлению в соответствующие вузы, - говорит Денис Туровский.

Инициатива нашла поддержку у атамана Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска Вячеслава Стышнова, и стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает военно-полевые сборы, тактические занятия, уроки мужества и подготовку школьников к поступлению в профильные вузы силовых ведомств.

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