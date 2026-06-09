Фото: администрация Тазовского района

Группа «Город 312» станет хедлайнером Дня молодежи и выпускного вечера в Тазовском районе. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Группа вживую исполнит свои главные хиты: «Останусь», «Вне зоны доступа», «Фонари» и другие.

А еще тазовчан ждут дискотека под открытым небом, яркие фотозоны и атмосфера единства - когда каждый чувствует себя частью чего то большого.- фотозоны, чтобы запечатлеть лучшие моменты.

Ведущим грандиозного события станет харизматичная Екатерина Реутова и бесстрашный актер Александр Волохов.

Праздник пройдет 27 июня на площади у Районного дома культуры, расположенного по адресу: ул. Геофизиков, д. 28 «А».

Напоминаем, что в Салехарде перед молодежью и выпускниками выступит электронный музыкант BIICLA («LA» в его имени не Лос-анджелес, как думают многие, а Лабытнанги, откуда он родом). Компанию ему составят молодой артист Мартин, который недавно вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», и команда «Казаки делают хиты» с популярными каверами в фолк-обработке.

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