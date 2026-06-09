Скончался журналист, публицист и ветеран Ямала Георгий Мерзосов

Фото: администрация Пуровского района

Скончался журналист, публицист, общественный деятель, ветеран труда и ветеран Ямала Георгий Мерзосов. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

Георгий Георгиевич приехал в Тарко-Сале почти полвека назад - в 1983 году. Свою карьеру он начал в районной газеты «Северный луч»: был секретарем, заместителем редактора, а затем и возглавил издание. При нем газета серьезно изменилась: перешла с высокой печати на офсетную, стала полноцветной, получила новый формат и профессиональное признание далеко за пределами района. В разные годы она входила в «Золотой фонд прессы России».

Также под его руководством были изданы книги, важные для Пуровского района: «Книга памяти», «Опаленные Афганской войной», «Свет Православия», «30 лет вместе»

Еще Георгий Мерзосов - автор герба и флага Пуровского района. В своей работе он отразил характер северной земли, уважение к истории, труду и ее людям.

В 2008 году Георгий Георгиевич получил звание «Легенда СМИ Ямала». Его профессиональный путь - это большой вклад в развитие журналистики, сохранение памяти и общественной жизни региона.

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников и администрация выражают искренние соболезнования родным и близким Георгия Георгиевича.

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