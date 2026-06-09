Ученые оценили состояние популяции рыб в Обской губе после зимовки

Фото: «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии»

Специалисты лаборатории рыбохозяйственной экологии Тюменского филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» завершили экспедицию за полярным кругом, длившуюся с апреля по май. Ее цель - узнать, как сибирская ихтиофауна перезимовала в Обской губе. Девять месяцев в году залив скован льдом, и поэтому его обитатели вынуждены искать участки с растворенным в воде кислородом.

Традиционно местом для мониторинга стал район села Новый Порт. Специалисты отобрали в десяти точках акватории ихтиологические, гидробиологические и гидрохимические пробы, а также проконтролировали абиотические показатели среды.

В ходе рыбохозяйственных исследований ученые провели биологический анализ 544 рыб и массовые промеры 670 экземпляров из научно-контрольных уловов. Вся информация: биологические параметры, место и время поимки рыбы, орудия и продолжительность лова - записывалась в промысловые журналы.

Улов оказался типичным для Обской губы - ряпушка, чир, пелядь, сиг-пыжьян, корюшка, налим, ерш. Положительной тенденцией стало появление в научно-контрольных ловах молоди муксуна.

- Собранные пробы обрабатываются профильными лабораториями. Полученные данные будут использованы для расчета численности, размерно-возрастной и половой структур популяций, а также анализа видового состава и биомассы ихтиофауны, - прокомментировали в институте.

Сейчас научная группа переместилась в Приуральский район, где проследит за началом «вонзевой» миграции рыб. Первой в пойменные системы Оби на нагул как обычно вышла пелядь.

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