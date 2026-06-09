Фото предоставлено КП

На факельной площадке в Тарко-Сале произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС, отчитываясь о проделанной работе за прошедшие сутки.

«В Тарко-Сале, район завода подготовки конденсата к транспорту (факельная площадка) произошло горение сухой травы», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Несмотря на немалую площадь, пожарные оперативно справились с огнем.

Напоминаем, что за прошедшие сутки на Ямале потушили десять природных пожаров площадью 238 гектаров, а с начала сезона - 29 пожаров на площади 556 гектаров. Благодаря оперативным действиям спасателей все они были потушены в первые сутки после обнаружения.

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