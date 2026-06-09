В Салехарде заменят триколор, порванный ураганным ветром

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ликвидируют последствия штормового ветра, бушевавшего в минувшие выходные, - порывы достигали 25 метров в секунду. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Стихия повредила световые конструкции, из-за чего пришлось временно перекрыть движение по мосту «Факел», оборвала баннеры, повалила светофоры и дорожные знаки. Не пощадил ветер и центральный флагшток.

Фото: Алексей Титовский

В понедельник непогода все еще давала о себе знать, но уже не с такой силой: по сравнению с прошедшими двумя днями ситуация улучшилась.

- Благодарю коллег из оперативных и коммунальных служб - последствия устраняют оперативно, - сказал Алексей Титовский.

При обнаружении обрывов проводов, повреждений конструкций или обшивки зданий салехардцам нужно сообщать в ЕДДС по номерам 112 или 4-44-44.

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