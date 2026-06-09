Салехардские семьи участников СВО приглашают на мастер-класс по работе с эпоксидной смолой

Фото: Модельная библиотека «Точка»

Салехардские семьи участников СВО приглашают на мастер-класс под названием «Прозрачный мир». На нем опытные преподаватели научат работать с эпоксидной смолой, сообщили в городской администрации.

«Модельная библиотека «Точка» приглашает семьи участников СВО на мастер-класс по работе с эпоксидной смолой «Прозрачный мир». Опытные мастера поделятся секретами и тонкостями работы с этим материалом», - говорится в сообщении.

Обращаем внимание, что мастер-класс рекомендуется для аудитории старше 10 лет.

Мастер-класс пройдет 10 июня в 13:00 по адресу: ул. Свердлова, д. 17 (Модельная библиотека «Точка»). Запись по телефону: 4-61-31.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Салехард отправил бойцам СВО очередную партию гуманитарной помощи. В машину загрузили все, о чем просили военнослужащие: в основном это теплые вещи и медикаменты, среди которых обезболивающие, антисептики и перевязочные материалы.

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