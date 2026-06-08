Жительница Лабытнанги по пьяни воткнул нож в живот сестры

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Лабытнангский городской суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, которая вонзила нож в родную сестру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Все произошло в марте 2026 года, когда сестры и их общая подруга решили посекретничать за рюмкой-другой. В какой-то момент между родственницами завязалась ссора, переросшая в кровавую поножовщину.

- Во время распития алкоголя между сестрами возникла ссора. Одна из них схватила нож и вонзила в живот второй, тем самым причинив проникающее ранение с повреждением внутренних органов, - прокомментировали в мэрии.

В итоге суд, учитывая позицию прокурора, признал северянку виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил ее к двум с половиной годам в колонии общего режима. Но поскольку у женщины есть маленький ребенок, наказание отсрочили то того момента, пока ему не исполнится 14 лет.

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