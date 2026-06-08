В Салехарде начали ремонтировать образовательные учреждения. У школы № 3 появится новый спортзал

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начали ремонтировать образовательные учреждения, одно из них - школа № 3. Об этом сообщили в городской администрации.

До конца июля в школе отремонтируют спортзал: подрядчик заменит спортивное покрытие и покрасит стены.

- Начало нового учебного года ребята встретят в современном, светлом и комфортном спортивном зале, в котором заниматься спортом станет еще приятнее, - сказали в мэрии.

Напоминаем, что в Салехарде после ремонта распахнуло свои двери здание № 17 «А» по улице Комсомольская. Первой здесь начала работу детская творческая студия «Один плюс один», где проводят мастер-классы по лепке из глины.

За время ремонта рабочие полностью обновили фасад, входную группу, кровлю, окна, инженерные системы и вентиляцию, установили подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Изменились и внутренние помещения: кабинеты и залы стали уютными и функциональными.

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