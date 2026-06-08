Фото: Ирина Черная, Ноябрьская ЦГБ

Наборы «Ямальской маме» выдали уже 4 500 женщинам. В лидерах - перинатальные центры Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, а также родильные отделения Надыма и Тарко-Сале, сообщили в пресс-службе губернатора.

В набор входят 28 нужных предметов: халат-кимоно, две сорочки, полотенца, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье, бутылочки с водой, косметичка с расческой и предметами гигиены.

Подарочный комплект выдается в медорганизациях округа, начиная с 30 недели беременности, а в случае многоплодной беременности - с 28 недели. При направлении на родоразрешение за пределы округа сумка вручается с 22 недели.

Если женщина не наблюдалась в ямальских больницах и не имеет постоянной регистрации в регионе, подарочный комплект будет выдан при поступлении на роды.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе обновят сертификат молодоженов. В него добавят шесть новых исследований.

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