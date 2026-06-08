Фото: администрация Ноябрьска

Трудовые коллективы со всей страны съедутся в Ноябрьск на Всероссийский Фестиваль ГТО. Как сообщили в городской администрации, это будет большой спортивный праздник - яркий и запоминающийся.

Состязаться за звание сильнейших будут более 240 участников из 30 регионов. В течение четырех дней они испытают свои силы в дисциплинах: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед из положения стоя, стрельба из электронного оружия, кросс на 2 км/3 км и смешанное передвижение на 2 км, командная эстафета ГТО.

Соревнования пройдут с 15 по 21 июня в спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что жители Лабытнанги могут сдать ГТО на свежем воздухе. Для этого спортивный комплекс «Арктика» открыл специальную площадку.

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