Надымчане передали бойцам СВО рации, продукты и медикаменты

Фото: администрация Надымского района

Жители Надымского района продолжают помогать бойцам СВО: рации, продукты и медикаменты - вот что получат солдаты. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Так, пангодинские активисты штаба «Тихий фронт» приготовили на солдатской кухне «Огонь Севера» более 250 наборов сухих супов, борща, каш и пюре. Бойцы очень любят эти вкусности и всегда их ждут.

А пангодинцы из общественной организации «Долг Воинам» отправили на линию боевого соприкосновения рации, которые пригодятся для выполнения задач.

Что касается медикаментов, их собрали и принесли в центр «Мы Вместе» сотрудники медицинского центра «Элита».

Напоминаем, что принести гуманитарную помощь можно в центр «Мы Вместе», расположенный по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 13, к. 1. Телефон для справок: 8 (3499) 53-19-71.

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