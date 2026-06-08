Фото: Марина Трескова

В Аксарке простились с Денисом Селуковым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщила глава района Марина Трескова.

Денис Селуков был настоящим защитником Родины и честью выполнил свой воинский долг. В зоне спецоперации он командовал взводом мотострелковой роты.

- В трудный час мы разделяем боль невосполнимой утраты с родными и близкими Дениса Селукова. Примите наши искренние соболезнования. Знайте, мы всегда рядом и готовы протянуть руку помощи, - обратилась к родственникам бойца Марина Трескова.

Воинская доблесть Дениса Селукова навсегда сохранится в сердцах благодарных земляков.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги простились с двумя бойцами, погибшими в ходе СВО: Евгением Хозяиновым и Дмитрием Кропанцевым. Последний - племянник главы Приуральского района Марины Тресковой.

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