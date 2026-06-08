Жительница Тарко-Сале перебрала со спиртным и зарезала знакомого мужчину

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Жительница Тарко-Сале по пьяни зарезала знакомого. Ою этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 6 июня 2026 года, когда женщина перебрала со спиртным и поссорилась со знакомым мужчиной. Не сдержав эмоций, она схватилась за нож.

- Обвиняемая, находясь в алкогольном опьянении, поссорилась со знакомым мужчиной 1962 года рождения, и ударила его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас женщина задержана и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По уголовному делу назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме раскрыли преступление 16-летней давности: женщина зарезала соперницу, приревновав ее к сожителю.

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