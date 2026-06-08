Житель Приуральского района напился, жестоко избил знакомого и оставил умирать

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Приуралец до смерти забил знакомого и теперь имеет серьезные проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 27 мая 2026 года в поселке Харп. Обвиняемый, перебрав со спиртным, жестоко избил приятеля и оставил умирать.

- Обвиняемый нанес своему знакомому множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался на месте через непродолжительное время, - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент северянин находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс криминалистических судебных экспертиз и сейчас проводят иные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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