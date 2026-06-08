В красивую июньскую дату девять салехардских пар вступили в законный брак

Фото: администрация Салехарда

В красивую дату - 06.06.2026 - девять салехардских пар вступили в законный брак. Об этом сообщили в администрации окружной столицы.

По словам молодоженов, символичное сочетание цифр они выбрали не случайно: красивые даты приносят особые воспоминания и делают день свадьбы еще более запоминающимся.

- Поздравляем молодоженов с важным событием. Желаем любви, взаимопонимания, семейного счастья и долгих лет совместной жизни, - сказали в мэрии.

Кстати, в зеркальную февральскую дату - 25.02.25 - свадьбы сыграли сразу 43 ямальских пары.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что сразу две пары поженились во время восхождения на гору Рай-Из. Несмотря на непогоду, шквалистый ветер и снег, они преодолели высоту свыше 800 метров.

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