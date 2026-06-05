Дмитрий Артюхов подписал на ПМЭФ соглашение о развитии энергообеспечения цифровой инфраструктуры на Ямале

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов, будучи на Петербургском международном экономическом форуме, подписал соглашение о сотрудничестве в области энергообеспечения проектов развития цифровой инфраструктуры Ямала. Подписи под документом, помимо Дмитрия Андреевича, поставили заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и председатель совета директоров ООО «Крипто Энерджи» Дмитрий Колосов. Подписание проходило в присутствии председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Соглашение подразумевает запуск проектов, обеспечивающих дополнительную эффективность использования производственных мощностей группы «Газпром» и минерально-сырьевой базы региона. Кроме того, документ включает организацию размещения цифровой инфраструктуры на месторождениях с использованием низконапорного газа в качестве источника энергообеспечения. Это открывает новые возможности для эффективного использования ресурсного потенциала Ямала.

«Крипто Энерджи» займется организацией размещения дата-центров на производственных объектах «Газпрома». Нефтяники планируют обеспечить их энергоснабжение за счет загрузки свободных генерирующих мощностей электростанций собственных нужд и использования низконапорного газа выработанных месторождений.

А правительство автономного округа будет оказывать поддержку реализации проекта.

- Такой трехсторонний формат взаимодействия позволит обеспечить устойчивый экономический эффект для региона и укрепит позиции Ямала как территории с высокими инвестиционными и технологическими потенциалами. Объединяя усилия власти, ключевой энергетической компании и профильного инвестора, мы создаем основу для эффективного использования наших ресурсных преимуществ, внедрения передовых технологических решений и формирования в регионе современной цифровой экономики, - сказал Дмитрий Артюхов.

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