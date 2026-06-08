Врезались в дерево и металлическое ограждение: на Ямале пострадали два мотоциклиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали два мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Первая авария произошла около 3:50 ночи на дороге в районе водозабора города Губкинский. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Вторая авария случилась в 17:15 вечера рядом с домом № 40 по улице Магистральная в Новом Уренгое. Мотоциклист наехал на металлическое ограждение и опрокинулся.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

- В результате ДТП водители получили телесные повреждения и были госпитализированы, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 7 ДТП, а с начала года 1 698, в которых 10 человек погибли и 115 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.