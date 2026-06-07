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НовостиОбщество7 июня 2026 21:01

На Ямале 8 июня 2026 года подует очень сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 8 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 8 июня

Погода на Ямале на 8 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +13...+18. Днем столбики термометров покажут +11...+16 градусов, местами до +21, по юго-востоку +23...+18.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 25 м/с и более.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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