На Ямале зафиксирован рост числа укусов: в 2025 году пострадали более тысячи человек. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа было зарегистрировано 1106 случаев укусов животных, что значительно превышает показатели предыдущего года (970 случаев). Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора округа. Наибольшее количество жалоб поступило из Шурышкарского и Приуральского районов, а также от жителей Салехарда.

Из общего числа пострадавших курс антирабической вакцины получили 1073 ямальца, что составляет 97% от всех обращений. Наиболее часто нападения совершали как дикие, так и домашние животные.

В 2025 году было зафиксировано 44 случая укусов дикими животными. Лидируют енотовидные собаки (или лисы) — на их долю приходится 20% случаев. Также кусались белки (11%), песцы (6%) и лисицы (5%). Были и редкие случаи укусов от соболя и кубинской хутии.

Чаще всего ямальцев кусали собственные кошки и собаки — по 265 случаев. Кроме того, были зарегистрированы укусы хомяков, крыс, кроликов, а также экзотических животных, таких как сурикаты и лошади.

Для предотвращения распространения бешенства среди диких животных в местах их обитания размещают съедобную вакцину. Этот препарат безопасен и рассчитан на год. Специалисты подчеркивают, что даже если животное съест двойную дозу вакцины, это не причинит ему вреда. Данная мера направлена на защиту как дикой фауны, так и здоровья жителей округа.

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