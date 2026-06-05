Салехардские полицейские изъяли из продажи немаркированных вейпов на 360 тысяч рублей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Салехардские полицейские изъяли из продажи немаркированных вейпов на более чем 360 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выявить немаркированную продукцию удалось во время оперативно-розыскных мероприятий. Нарушителем оказался местный предприниматель.

- У индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории Салехарда, изъято около 180 единиц немаркированной продукции общим объемом не менее 4 300 миллилитров, - прокомментировали в ведомстве.

На бизнесмена заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной, табачной и (или) никотинсодержащей продукции).

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