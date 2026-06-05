Надымская больница прокомментировала информацию о закрытии роддома

Фото предоставлено КП

Надымская районная больница прокомментировала информацию о закрытии роддома. Изначально пост об этом появился в городском паблике «Злой и добрый надымчанин».

«Пролетела новость о закрытии роддома в нашем славном городе. Кто-нибудь знает, это не слухи? Может, администрация уже писала об этом? Просто непонятно, если не будет в городе роддома, статус города останется, или мы превратимся в поселок?», - говорится в сообщении.

После поднявшейся волны беспокойства представитель медучреждения поспешил развеять тревожные слухи.

«Родильный дом не закрывается, медпомощь по профилям «Акушерство и неонатология» оказывается и будут оказываться в полном объеме», - написал он.

Добавим, что о проведении ежегодной текущей дезинфекции в роддоме жителей проинформируют заблаговременно. На этот период помощь беременным женщинам будет оказываться в основном здании больницы.

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