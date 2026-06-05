Ноябрьские кардиохирурги установили уже 45 кардиостимуляторов

Фото: Ирина Черна, Ноябрьская ЦГБ

Ноябрьские кардиохирурги успешно устанавливают кардиостимуляторы: с начала марта 2025 года они помогли уже 45 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Уникальные операции выполняются в региональном сосудистом центре Ноябрьска врачами, прошедшими обучение у коллег из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

Имплантация кардиостимулятора является малоинвазивной операцией и выполняется под контролем ангиографа. Хирургу достаточно небольшого разреза, который обычно делают под ключицей.

Как говорит врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Ноябрьской ЦГБ Виталий Фелькер, сердечно-сосудистые заболевания остаются самыми опасными для жизни человека.

- Кардиологи все чаще выявляют пациентов с нарушением ритма сердца. При этих состояниях частота работы главного органа кровеносной системы резко снижается. Это грозит неблагоприятным исходом. В таких случаях продлить человеку жизнь может только кардиостимулятор, - подчеркнул он.

Также в региональных сосудистых центрах Салехарда и Ноябрьска выполняют настройку кардиостимуляторов.

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