Лабытнангцы могут сдать ГТО на открытом спорткомплексе «Арктика»

Фото: администрация Приуральского района

Теперь жители Лабытнанги могут сдать ГТО на открытом многофункциональном спортивном комплексе «Арктика». Об этом сообщили в администрации Приуральского района.

На площадке можно выполнить следующие нормативы:

- гимнастический наклон;

- поднимание туловища из положения лежа за одну минуту;

- подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

- прыжок в длину с места;

- бег на 60 и100 метров;

челночный бег и бег на длинные дистанции на 1, 2 и 3 километра.

Для юных участников оборудовано место, где можно метнуть теннисный мяч в цель.

Записаться на сдачу ГТО можно по телефону: 2-54-53 (доб. 102).

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