Паромная переправа Салехард - Лабытнанги может встать из-за ветра

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Прогнозируемый на Ямале сильный ветер может нарушить работу переправы Салехард - Лабытнанги. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- С 6 по 9 июня синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможно ограничение в работе судов на межмуниципальных речных маршрутах и паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения., - прокомментировали в ведомстве.

Ямальцев убедительно просят следить за погодой и планировать поездки заранее.

Напоминаем, что получить дополнительную информацию о работе паромной переправы можно у мах-бота «Переправа ЛБТ-СХД» или по телефону диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46. Также у северян есть возможность наблюдать за движением паромов в режиме онлайн.

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