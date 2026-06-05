Фото: администрация Нового Уренгоя

Отопительный сезон в Новом Уренгое подошел к концу. Он длился 9 месяцев - 282 дня, в работе были задействовано 13 котельных, сообщили в городской администрации.

В течение пяти последних дней в городе и его районах среднесуточная температура воздуха была выше +8 градусов. Именно после наступления такого периода происходит отключение отопления.

Впереди у коммунальщиков важный период - успеть подготовить объекты теплоснабжения к следующему зимнему сезону.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в большинстве населенных пунктов Надымского района - Надыме, Пангодах, Правохеттинском, Ягельном, Приозерном и Лонгъюгане - отопительный сезон завершится 5 июня. Во всех остальных - не раньше 22 июня.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.