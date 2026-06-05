Новоуренгойские врачи восстановили разорвавшуюся почку у ребенка без операции

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Новоуренгойские хирурги спасли ребенка с разрывом почки, причем без операции. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Все началось с того, что 8-летний Владимир из Лимбяяхи упал на детской площадке и сильно ударился правым боком. С острой болью его доставили в приемное отделение Новоуренгойской больницы и передали медикам. Не мешкая, они провели компьютерную томографию с контрастом и выявили разрыв почки второй степени с повреждением паренхимы и гематомой.

К счастью, врачам удалось подобрать консервативную тактику лечения и обойтись без операции. В течение нескольких дней мальчик находился под динамичным наблюдением и восстанавливался, - прокомментировали в ведомстве.

Со временем состояние Володи заметно улучшилось, анализы пришли в норму, а контрольное УЗИ подтвердило положительную динамику и отсутствие показаний к хирургическому вмешательству.

В День защиты детей ребенка выписали домой. Сейчас он амбулаторно наблюдается у врачей в Лимбяяхе.

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