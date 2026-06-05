Какие дороги и улицы преобразятся в Тарко-Сале за прошедшее лето? Рассказывает Кирилл Трапезников

Скриншот из видео

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников рассказал, какие дороги и улицы преобразятся за прошедшее лето.

Первая на очереди - улица Совхозная, которая не видела ремонта 13 лет. Подрядчик привет в порядок километра дороги: устранит просадки, обновит проезжую часть и тротуары, сделает водоотвод и пандусы для доступной среды.

Начался ремонт и на улице Набережная. Здесь обновят участок дороги протяженностью сто метров: обустроят тротуары и парковку на 67 мест. Объект небольшой, но важный для жителей этого района.

На улице Мезенцева завершат оставшиеся работы. Начать работы планируется в середине июня.

Кроме того, уже начался ямочный ремонт. Одной из первых в работу взяли улицу Промышленную: здесь обновят разметку.

Также Кирилл Трапезников сообщил, что не останутся без внимания дороги в микрорайоне Окуневый.

- Проекты в работе. Сделать все сразу не получится по объективным причинам. Распределяем виды работ и участки по крайней необходимости. Но в перспективу берем все дороги, которые необходимо обновить, - сказал он.

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