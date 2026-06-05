Депутат Погорелый ответит на вопросы салехардцев о проектах благоустройства на 2027 год

Фото: из личного архива Дмитрия Погорелого

Салехардцы могут обсудить проекты благоустройства на 2027 год с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Погорелым. Об этом сообщили в городской администрации.

Встреча пройдет 7 июня в 13:00 по адресу: ул. Республики, д. 78 (вход со стороны проезжей части). Участники могут задать все интересующие их вопросы.

Напоминаем, что на голосование вынесено семь проектов проектов. Сделать свой выбор можно до 12 июня на платформе pos.gosuslugi.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в салехардцы хотят видеть в городе беседки с подогревом. Они позволят салехардцам комфортно проводить время на свежем воздухе даже зимой: отдыхать после прогулок, встречаться с друзьями и согреваться горячим чаем.

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