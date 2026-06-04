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НовостиОбщество4 июня 2026 21:01

На Ямале 5 июня 2026 года пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 5 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 5 июня

Погода на Ямале на 5 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Температура ночью составит +5...+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем столбики термометров покажут +15...+20 градусов, местами +22...+27.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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