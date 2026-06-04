ПМЭФ-2026: Дмитрий Артюхов обсудил с «Газпром инвест» строительство газовых объектов на Ямале

Фото: пресс-служба «Газпром инвест»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов работает на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня. В этом году его главная тема - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».

В рамках деловой программы Дмитрий Артюхов встретился с генеральным директором «Газпром инвест» Вячеславом Тюриным и обсудил развитие регионального центра газодобычи.

Сейчас компания реализует в округе более ста проектов. Среди ключевых - обустройство месторождений в Надым-Пур-Тазовском регионе и на полуострове Ямал, а также строительство объектов газотранспортной инфраструктуры.

Отдельно руководители обсудили обустройство уникального по запасам газа Харасавэйского месторождения. Оно, после выхода на проектную мощность, наряду с Бованенковским, станет опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Сейчас там завершается строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и кустов газовых скважин.

Кроме того, в данном районе завершается строительство всесезонной автодороги Бованенково - Харасавэй. Эта трасса имеет стратегическое значение: она обеспечит надежное транспортное сообщение между месторождениями, упростит логистику и позволит более эффективно осваивать арктические территории.

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