Ноябрьский суд ужесточил приговор водителю, по вине которого погибли пять человек. Он отправился в колонию

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Ноябрьский суд ужесточил приговор водителю, по вине которого погибли пять человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напоминаем, что трагическое ДТП произошло 28 июня на 297-м километре трассы Сургут-Салехард. Водитель «Соболя», решив совершить обгон на затяжном повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, которую затем отбросила на грузовик. Авария унесли жизни пяти человек, в том числе детей. Еще троим причинен тяжкий вред здоровью.

На итоговом заседании суд признал водителя виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение при управлении автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорил его к шести с половиной годам в колонии-поселении.

Однако потерпевшие не согласились со столь мягким приговором и обжаловали его. Суд встал на их сторону.

- Суд исключил из приговора необоснованно учтенные смягчающие обстоятельства и определил местом отбытия исправительную колонию общего режима, - прокомментировали в ведомстве.

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