Фото: администрация Муравленко

Муравленко готовится к открытию купального сезона: он стартует 20 июня и продлится до 20 августа. Об этом сообщили в городской администрации.

Как и в предыдущие годы, муравленковцы смогут купаться в парке «Месторождения». Для удобства здесь есть шезлонги и бархатистый песок, а для безопасности - спасатели.

Напоминаем, что прием водных процедур на других городских озерах в лучшем случае обернется штрафом от 500 до 1 000 рублей, а в худшем - утоплением.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, в Муравленко утвердили график промывки водоводов и сетей тепловодоснабжения. Первые работы начались уже 2 июня, а дата последних - 7 августа.

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