Жители Ноябрьска могут проконсультироваться по вопросам заключения договоров на оказание услуг

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска могут проконсультироваться по вопросам заключения договоров на оказание различного вида услуг. Для этого администрация запустит специальную горячую линию.

«Администрация Ноябрьска проводит горячую линию по вопросам защиты прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг (страховых, медицинских, строительных)», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Звонки будут приниматься 5 июня с 9:00 до 17:00 по номеру: 36-10-29. Перерыв - с 12:30 до 14:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске распахнул свои двери новый ресторан, где можно отведать морепродукты: гостям предлагают морских ежей, свежие устрицы, мидии и креветки. Кстати, на открытой кухне можно наблюдать за приготовлением блюд.

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