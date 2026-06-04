На Ямале выберут лучшую дорожную стройплощадку

Фото: Федр Воронов

На Ямале выберут лучший дорожный объект сезона. Приз - денежный грант на оснащение и обучение кадров, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Заявки от муниципалитетов принимают до 10 июня. Затем конкурсная комиссия из числа профессионалов и местных жителей отправится на объекты для их оценки по следующим критериям: качество работ, применение новых технологий, соблюдение сроков и безопасность.

Кстати, в прошлом году комиссия объехала двадцать девять объектов в десяти городах и районах. Победителем стала площадка на улице Губкина в Муравленко.

Уточнить информацию можно по телефону: +7(34922) 7-74-72 - главный специалист отдела по работе с муниципальными образованиями Юдина Ольга Александровна.

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