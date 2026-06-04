Жемчужная и Менделеева: в Салехарде появились новые улицы

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появились новые улицы: городская комиссия утвердила их названия улиц, учитывая пожелания самих жителей. Об этом сообщили в администрации окружной столицы.

Так, в ЖК «Береговой» появятся семь проездов с «береговыми» названиями - Северный, Южный, Тихий, Песчаный, Гранитный, Скалистый и Жемчужный. А в микрорайоне Радужный «пропишутся» переулки Мирный и Светлый.

В квартале для медицинских работников улицы назвали в честь знаменитых земляков-врачей, классиков медицины и науки: Спасских, Московкина, Мелещенко, Менделеева, Боткина, Сеченова и Пучкова. Также на карте появятся улица Ямальского долголетия и Аптекарский переулок.

- Все идеи салехардцы присылали на портал «Живем на Севере». Именно благодаря их инициативе новые районы получили такие названия, - отметили в мэрии.

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