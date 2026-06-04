В Красноселькупе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Водитель наехал на бордюр

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 июля около дома № 12 по улице Полярная в Красноселькупе.

- Установлено, что около 3:30 ночи водитель «Тойоты» не справился с управлением, наехал на бордюр и затем его выкинуло с дороги на деревья, - прокомментировали в ведомстве.

В результате водителя и двух пассажиров иномарки доставили в больницу с различными травмами.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 9 ДТП, а с начала года 1 667, в которых 10 человек погибли и 111 получили травмы, в том числе 13 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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