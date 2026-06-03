На Ямале 4 июня 2026 года будет тепло, но засверкают молнии

Погода на Ямале на 4 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Температура ночью составит +3...+8 градусов, при натекании облачности до +13. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов, местами +18...+23.

Ветер северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.