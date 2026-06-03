Дмитрий Артюхов и Александр Дюков обсудили перспективные направления партнерства на Ямале

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым. Главные темы - текущее взаимодействие и перспективные проекты в области снижения антропогенного воздействия на природу региона.

Обсуждая последний вопрос, Артюхов и Дюков договорились о научно-техническом сотрудничестве и обмене информацией для повышения экологичности промышленных и гражданских объектов округа.

- Мы уже давно работаем как партнеры и соавторы перемен на Ямале. Перечень сфер, по которым идет наше взаимодействие, охватывает практически все, что действительно важно для северян. От экологической безопасности и поддержки семей до строительства поликлиник, школ, ледовых дворцов. Я искренне благодарен компании за то, что наше сотрудничество всегда перерастает в конкретную пользу для развития региона, - сказал Дмитрий Артюхов.

Ямал и нефтяную компанию уже давно связывает многолетнее сотрудничество. Оно охватывает широкий круг вопросов: природоохранную деятельность, стимулирование инвестиционных проектов, развитие экономики, социальную и информационную сферы.

Благодаря поддержке компании за последние годы на Ямале возвели десятки объектов. Среди них - больницы, спорткомплексы, детские сады и жилые дома.

На сегодняшний день при поддержке нефтяников в Ноябрьске строят школу с бассейном на 1 200 мест, а в Муравленко - поликлинический комплекс на 730 посещений в смену.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.